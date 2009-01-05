Nuestras acciones

Entrevista con el portavoz de FACUA en el diario 'ABC de Sevilla'

Rubén Sánchez critica la insuficiente cuantía de las sanciones a las empresas que cometen irregularidades y las carencias de las administraciones en el control del mercado.

FACUA.org
Sevilla-05/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El diario ABC de Sevilla publica este lunes 5 de enero una amplia entrevista con el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

En ella, Sánchez analiza entre otros asuntos la insuficiente cuantía de las sanciones a las

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos