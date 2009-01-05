Entrevista con el portavoz de FACUA en el diario 'ABC de Sevilla'
Rubén Sánchez critica la insuficiente cuantía de las sanciones a las empresas que cometen irregularidades y las carencias de las administraciones en el control del mercado.
FACUA.org
Sevilla-05/01/2009
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El diario ABC de Sevilla publica este lunes 5 de enero una amplia entrevista con el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.
En ella, Sánchez analiza entre otros asuntos la insuficiente cuantía de las sanciones a las