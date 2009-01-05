Nuestras accionesPrivilegios Euro 6000

FACUA denuncia a Euro 6000 y El Corte Inglés por prometer falsos descuentos del 10%

En realidad, las devoluciones se limitan a 15 euros y están condicionadas a realizar compras por importe de 300.

FACUA.org
España-05/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Euro 6000 y el Grupo El Corte Inglés por prometer falsos descuentos del 10% en las compras realizadas con tarjetas de la citada red entre el 21 de noviembre y el 7 de enero a quienes se den de alta en la promoción Privilegios Euro

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos