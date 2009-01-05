FACUA denuncia a Euro 6000 y El Corte Inglés por prometer falsos descuentos del 10%
En realidad, las devoluciones se limitan a 15 euros y están condicionadas a realizar compras por importe de 300.
FACUA.org
España-05/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Euro 6000 y el Grupo El Corte Inglés por prometer falsos descuentos del 10% en las compras realizadas con tarjetas de la citada red entre el 21 de noviembre y el 7 de enero a quienes se den de alta en la promoción Privilegios Euro