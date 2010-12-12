FACUA informa

Boletín semanal número 111
12/12/2010

FACUA pide a Fomento que sancione a las compañías aéreas por la falta de asistencia a los pasajeros ante las cancelaciones

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Entreparques

Celebración del 6º Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua

FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por no garantizar el cumplimiento del Reglamento europeo

FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones que recopilen toda la documentación que acredite los perjuicios sufridos

FACUA crea una Plataforma de afectados por las cancelaciones aéreas

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