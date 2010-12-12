FACUA informa
Boletín semanal número 111
12/12/2010
FACUA pide a Fomento que sancione a las compañías aéreas por la falta de asistencia a los pasajeros ante las cancelaciones
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Entreparques
Celebración del 6º Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua
FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por no garantizar el cumplimiento del Reglamento europeo
FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones que recopilen toda la documentación que acredite los perjuicios sufridos
FACUA crea una Plataforma de afectados por las cancelaciones aéreas
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio