Nuestras acciones

FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones que recopilen toda la documentación que acredite los perjuicios sufridos

La Plataforma creada por la asociación cuenta ya con más de 2.000 miembros. Este jueves les enviará un correo electrónico para continuar asesorándoles sobre sus derechos y las vías a su alcance para reclamar sus derechos.

FACUA.org
España-08/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los afectados por las cancelaciones aéreas que se han producido durante este puente que recopilen toda la documentación que acredite los perjuicios económicos que les han ocasionado para aportar copias en las reclamaciones.

<
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos