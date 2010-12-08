FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones que recopilen toda la documentación que acredite los perjuicios sufridos
La Plataforma creada por la asociación cuenta ya con más de 2.000 miembros. Este jueves les enviará un correo electrónico para continuar asesorándoles sobre sus derechos y las vías a su alcance para reclamar sus derechos.
FACUA.org
España-08/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los afectados por las cancelaciones aéreas que se han producido durante este puente que recopilen toda la documentación que acredite los perjuicios económicos que les han ocasionado para aportar copias en las reclamaciones.<