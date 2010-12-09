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Celebración del 6º Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua

FACUA participa este viernes, al igual que en ediciones anteriores, como entidad observadora.

FACUA.org
Internacional-09/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción participará este viernes 10 de diciembre, como entidad observadora, en el 6º Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua, organizado por Green Cross y que tendrá lugar en el Campus de Cantoblanco, de la Universidad Aut&oac

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