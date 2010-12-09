Celebración del 6º Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua
FACUA participa este viernes, al igual que en ediciones anteriores, como entidad observadora.
FACUA.org
Internacional-09/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción participará este viernes 10 de diciembre, como entidad observadora, en el 6º Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua, organizado por Green Cross y que tendrá lugar en el Campus de Cantoblanco, de la Universidad Aut&oac