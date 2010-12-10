FACUA pide a Fomento que sancione a las compañías aéreas por la falta de asistencia a los pasajeros ante las cancelaciones
Ofrece a los afectados un modelo de denuncia para que pidan a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que sancione a las aerolíneas que no les ofrecieron comida, bebida, alojamiento o transportes alternativos.
FACUA.org
España-10/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado este viernes a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento que abra una investigación sobre la totalidad de compañías aéreas con vuelos cancelados durante el pasado puente para que sanc