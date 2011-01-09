FACUA informa
Boletín semanal número 115
09/01/2011
FACUA pone en marcha una campaña para que los consumidores denuncien fraudes en las rebajas
FACUA Andalucía lamenta que las raquíticas inspecciones en rebajas se reduzcan este año a casi la mitad
FACUA ha recibido ya más de 1.000 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en establecimientos y organismos públicos
Comienza la temporada de rebajas en la mayoría de comunidades
FACUA presenta su primera denuncia por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en Sevilla, sin controles en los últimos cinco años
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