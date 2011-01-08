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FACUA pone en marcha una campaña para que los consumidores denuncien fraudes en las rebajas

Hay comercios que falsean precios hinchando el antiguo para que parezca mayor el descuento, que en ocasiones ni siquiera existe. Incluso hay casos en los que el precio supuestamente rebajado es más caro que antes.

FACUA.org
España-08/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña con el fin de que los consumidores denuncien fraudes en las rebajas.

Y es que hay comercios que falsean precios hinchando el antiguo para que parezca mayor el descuento, que en ocasiones ni siquiera existe. Incluso

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