FACUA presenta su primera denuncia por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en Sevilla, sin controles en los últimos cinco años
Más de 300 usuarios han denunciado vulneraciones de la norma en las primeras 24 horas de funcionamiento de la página web FACUA.org/leydeltabaco.
FACUA.org
España-03/01/2011
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Sevilla es la ciudad donde FACUA-Consumidores en Acción ha presentado la primera denuncia por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco, un día después de su entrada en vigor.
La capital andaluza ha destacado durante los cinco años de vigencia de la anterior n