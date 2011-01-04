FACUA ha recibido ya más de 1.000 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en establecimientos y organismos públicos
"En los últimos meses hemos puesto en marcha campañas para denunciar las medidas de Zapatero contra los consumidores, como el tarifazo eléctrico o la de momento fallida 'Ley Sinde'. Pero esta vez no nos toca criticar al Gobierno, sino apoyarlo, algo que al parecer molesta a algunos", ha dicho el portavoz de FACUA en rueda de prensa.
FACUA.org
España-04/01/2011
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A dos días del inicio de su campaña, FACUA-Consumidores en Acción ha recibido ya más de 1.000 denuncias a través de la web FACUA.org/leydeltabaco por incumplimientos de la Ley del tabaco por parte de establecimientos y organismos públicos.