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FACUA Andalucía lamenta que las raquíticas inspecciones en rebajas se reduzcan este año a casi la mitad

La Dirección General de Consumo sólo realizará 554 inspecciones. Para detectar irregularidades como el falseo de precios, antes de su comienzo ha efectuado poco más de 50, frente a las 4.338 que se han hecho en Cataluña.

FACUA.org
Andalucía-07/01/2011
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FACUA Andalucía critica la reducción del 47% en el número de inspecciones que el Gobierno autonómico se dispone a realizar en los comercios que anuncian rebajas con respecto a las efectuadas en el inverno de 2010.

La Dirección General de Consumo de la Co

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