FACUA informa

Boletín semanal número 124
13/03/2011

¿Han cancelado tu vuelo por el terremoto de Japón? Estos son tus derechos

Fallos en las portabilidades provocan que muchos usuarios no puedan recibir llamadas de determinadas compañías

El presidente de FACUA se reúne con el secretario de Estado de Transportes

FACUA Málaga y la Cempe firman un convenio de colaboración

FACUA Sevilla celebra su 31ª Asamblea General de Socios

FACUA presenta 50 propuestas sobre políticas municipales

FACUA y Pepephone firman un convenio de colaboración

Movistar y Vodafone encabezan casi empatadas las votaciones a La Peor Empresa del Año

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