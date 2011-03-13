FACUA informa
Boletín semanal número 124
13/03/2011
¿Han cancelado tu vuelo por el terremoto de Japón? Estos son tus derechos
Fallos en las portabilidades provocan que muchos usuarios no puedan recibir llamadas de determinadas compañías
El presidente de FACUA se reúne con el secretario de Estado de Transportes
FACUA Málaga y la Cempe firman un convenio de colaboración
FACUA Sevilla celebra su 31ª Asamblea General de Socios
FACUA presenta 50 propuestas sobre políticas municipales
FACUA y Pepephone firman un convenio de colaboración
Movistar y Vodafone encabezan casi empatadas las votaciones a La Peor Empresa del Año
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