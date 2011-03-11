Fallos en las portabilidades provocan que muchos usuarios no puedan recibir llamadas de determinadas compañías
FACUA advierte que cuando un consumidor realiza una portabilidad, sólo puede saber si se ha efectuado correctamente comprobando si los clientes del resto de operadoras pueden contactar con él.
FACUA.org
España-11/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que fallos en las portabilidades telefónicas -cambio de operador manteniendo el número- están provocando que muchos usuarios no puedan recibir llamadas de clientes de determinadas compañías.
Al realizarse una po