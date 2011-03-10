El presidente de FACUA se reúne con el secretario de Estado de Transportes
Sánchez Legrán reclama a Taboas más control sobre los abusos y fraudes de las compañías aéreas e interlocución ante conflictos como la posible huelga en AENA.
FACUA.org
España-10/03/2011
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, se ha reunido este jueves con el secretario de Estado de Transporte del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas.
En la reunión, el presidente de FACUA