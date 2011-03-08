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FACUA y Pepephone firman un convenio de colaboración

Realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa ante posibles reclamaciones.

FACUA.org
España-08/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción y Pepephone han suscrito un convenio por el cual se establece un marco de colaboración y diálogo permanente entre ambas entidades. A través de este acuerdo, realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidor

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