FACUA y Pepephone firman un convenio de colaboración
Realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa ante posibles reclamaciones.
FACUA.org
España-08/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción y Pepephone han suscrito un convenio por el cual se establece un marco de colaboración y diálogo permanente entre ambas entidades. A través de este acuerdo, realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidor