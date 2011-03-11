¿Han cancelado tu vuelo por el terremoto de Japón? Estos son tus derechos
Puede recuperarse el importe íntegro de todos los vuelos, incluidas las conexiones, y las aerolíneas tienen que hacerse cargo de prestar asistencia y devolver a los pasajeros a sus ciudades de origen, siempre que contrataran un paquete de vuelos. Pero si se compraron los billetes por separado en distintas webs, sólo puede recuperarse el importe del vuelo cancelado.
FACUA.org
Internacional-11/03/2011
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Ante las numerosas cancelaciones de vuelos que se están produciendo como consecuencia del terremoto en la costa noreste de Japón y el tsunami que amenaza todo el Pacífico, FACUA-Consumidores en Acción informa a los pasajeros sobre los derechos que deben exigir a las co