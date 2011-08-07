FACUA informa
Boletín semanal número 145
07/08/2011
Andalucía rehúye de la prometida participación de las organizaciones de consumidores en el control y gestión de las agencias públicas
FACUA Catalunya se reúne con la dirección de la Agencia Catalana de Consumo
Irregularidades en 'telecos', aerolíneas y banca, lo más denunciado por los consumidores en el primer semestre del año
FACUA Jaén denuncia cortes de energía eléctrica en la Comarca del Condado
Ocho meses después de su retirada, la Junta de Andalucía sigue sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas
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