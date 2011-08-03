Andalucía rehúye de la prometida participación de las organizaciones de consumidores en el control y gestión de las agencias públicas
Las excluye en la reordenación del sector público después de que el portavoz parlamentario socialista anunciase que su participación supondría un "planteamiento revolucionario en la Administración". El Gobierno anunció que antes de julio aprobaría dos decretos para dar cumplimiento a sus compromisos.
FACUA.org
Andalucía-03/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz rehúye de la prometida participación de las organizaciones de consumidores en el control y gestión de las nuevas agencias públicas. Algo que para la Federación es un suma y sigue en la devaluación de