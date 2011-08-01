Ocho meses después de su retirada, la Junta de Andalucía sigue sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva fraudulentas
FACUA Andalucía critica que esta dejación se enmarca en la situación de abandono en la que se encuentran las políticas de protección de los consumidores en Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-01/08/2011
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FACUA Andalucía denuncia que ocho meses después de su retirada del mercado andaluz, la Junta de Andalucía continúa sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad n