FACUA informa
Boletín semanal número 146
14/08/2011
FACUA Córdoba alerta sobre posibles fraudes en la venta de abonos por Internet para la semifinal de la Copa Davis
FACUA Cádiz atendió más de 1.500 consultas y reclamaciones durante el primer semestre del año
Estimada la demanda presentada por FACUA Cádiz contra la decisión del Ayuntamiento de desalojarla de su sede
FACUA Córdoba alerta sobre llamadas que prometen regalos no solicitados
Tarragona, Toledo y San Sebastián tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA
FACUA Madrid critica la desproporcionada subida del billete sencillo de metro y autobús
FACUA alerta a los usuarios que pueden recibir facturas de cientos o miles de euros si utilizan el Internet móvil desde el extranjero
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