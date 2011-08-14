FACUA informa

Boletín semanal número 146
14/08/2011

FACUA Córdoba alerta sobre posibles fraudes en la venta de abonos por Internet para la semifinal de la Copa Davis

FACUA Cádiz atendió más de 1.500 consultas y reclamaciones durante el primer semestre del año

Estimada la demanda presentada por FACUA Cádiz contra la decisión del Ayuntamiento de desalojarla de su sede

FACUA Córdoba alerta sobre llamadas que prometen regalos no solicitados

Tarragona, Toledo y San Sebastián tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA

FACUA Madrid critica la desproporcionada subida del billete sencillo de metro y autobús

FACUA alerta a los usuarios que pueden recibir facturas de cientos o miles de euros si utilizan el Internet móvil desde el extranjero

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