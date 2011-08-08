FACUA alerta a los usuarios que pueden recibir facturas de cientos o miles de euros si utilizan el Internet móvil desde el extranjero
Ver un videoclip de 15 Mb puede salir por 177 euros. Navegar sólo un rato por Youtube, 1.000 euros. FACUA pide al Gobierno y la Comisión Europea una regulación tarifaria que acabe con los excesos de las compañías.
FACUA.org
España-08/08/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas de acceso a Internet que aplican a sus clientes cuando viajan a otros países las principales compañías de móvil de España.
Son tarifas tan desproporcionadas que pueden provocar