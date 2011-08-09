Tarragona, Toledo y San Sebastián tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA
La asociación se muestra contraria a encarecer el servicio en los fines de semana y pide a los ayuntamientos que regulen el número mínimo de taxis que deben circular en cada horario.
FACUA.org
España-09/08/2011
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