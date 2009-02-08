FACUA informa
Boletín semanal número 15
08/02/2009
La directora general de Consumo visita la sede central de FACUA
La CNE aprueba la apertura del expediente informativo a las eléctricas sobre la facturación mensual
Cuatro de cada diez usuarios denuncian que su compañía de móvil les ha cobrado algún servicio que no habían contratado
Tras la denuncia de FACUA, Renfe corrige un fallo de información en los billetes del Regional Exprés
FCC, condenada a indemnizar con 12.600 euros a un matrimonio socio de FACUA
FACUA Cádiz se reúne con la Federación Vecinal de Jerez 'Solidaridad'
Baleares abre un expediente informativo a Gesa Endesa
El sector eléctrico se pone a la cabeza de las denuncias de los usuarios por primera vez en casi tres décadas
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