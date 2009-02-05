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La CNE aprueba la apertura del expediente informativo a las eléctricas sobre la facturación mensual

FACUA denunció el pasado 28 de enero el cobro de energia consumida en noviembre y diciembre al nuevo precio vigente desde enero.

FACUA.org
España-05/02/2009
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido en su reunión de este jueves abrir un expediente informativo dirigido a recabar información entre las eléctricas acerca de sus métodos de facturación con el

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