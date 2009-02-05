La CNE aprueba la apertura del expediente informativo a las eléctricas sobre la facturación mensual
FACUA denunció el pasado 28 de enero el cobro de energia consumida en noviembre y diciembre al nuevo precio vigente desde enero.
FACUA.org
España-05/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido en su reunión de este jueves abrir un expediente informativo dirigido a recabar información entre las eléctricas acerca de sus métodos de facturación con el