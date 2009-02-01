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El sector eléctrico se pone a la cabeza de las denuncias de los usuarios por primera vez en casi tres décadas

Por las irregularidades en la facturación, con el cobro de energía consumida en noviembre y diciembre al precio de enero, hasta un 5,6% más cara.

FACUA.org
España-01/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que en las últimas semanas, el sector eléctrico se ha puesto a la cabeza de las denuncias de los usuarios por primera vez en casi tres décadas.

Las irregularidades en la facturación, con el cobro de energía co

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