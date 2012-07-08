FACUA informa

Boletín semanal número 193
08/07/2012

Entidades sociales y ciudadanas de Sevilla exigen la restitución del suministro de agua en la Corrala 'La Utopía'

"El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas", denuncia el portavoz de FACUA

El recibo de la luz ha subido un 81% en sólo diez años, según un análisis de FACUA

FACUA considera una intromisión en las competencias autonómicas la imposición de libertad de horarios comerciales

Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico

FACUA advierte que la gran mayoría de autoridades autonómicas de Consumo pasan por alto los descuentos falsos en rebajas

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