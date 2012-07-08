FACUA informa
Boletín semanal número 193
08/07/2012
Entidades sociales y ciudadanas de Sevilla exigen la restitución del suministro de agua en la Corrala 'La Utopía'
"El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas", denuncia el portavoz de FACUA
El recibo de la luz ha subido un 81% en sólo diez años, según un análisis de FACUA
FACUA considera una intromisión en las competencias autonómicas la imposición de libertad de horarios comerciales
Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico
FACUA advierte que la gran mayoría de autoridades autonómicas de Consumo pasan por alto los descuentos falsos en rebajas
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