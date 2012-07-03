Nuestras accionesEn zonas turísticas

FACUA considera una intromisión en las competencias autonómicas la imposición de libertad de horarios comerciales

El Gobierno central pretende ir en contra de pequeños y medianos comerciantes, colectivos sociales y algunos Gobiernos regionales, opuestos a una medida que no se ha demostrado que fomente el empleo.

FACUA.org
España-03/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera que los planes del Gobierno para liberalizar horarios en las zonas turísticas de al menos 14 grandes ciudades supone una imposición y una auténtica intromisión en las competencias de las autonomías.

La asociación se opone así a una medida que ya cuent

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