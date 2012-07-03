FACUA considera una intromisión en las competencias autonómicas la imposición de libertad de horarios comerciales
El Gobierno central pretende ir en contra de pequeños y medianos comerciantes, colectivos sociales y algunos Gobiernos regionales, opuestos a una medida que no se ha demostrado que fomente el empleo.
FACUA.org
España-03/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera que los planes del Gobierno para liberalizar horarios en las zonas turísticas de al menos 14 grandes ciudades supone una imposición y una auténtica intromisión en las competencias de las autonomías.
La asociación se opone así a una medida que ya cuent