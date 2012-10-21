FACUA informa
Boletín semanal número 208
21/10/2012
FACUA Cádiz comienza a atender consultas de consumidores en El Puerto de Santa María
IU lleva al Parlamento Europeo las amenazas del Gobierno a FACUA y pide explicaciones a la CE
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FACUA informa de un fallo en el disco duro Seagate de 1 TB del iMac de Apple
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