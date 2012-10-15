Nissan revisa unidades del Qashqai y el NV200 por un defecto en el volante que puede provocar accidentes
Afecta a modelos fabricados desde el 27 de febrero hasta el 16 de mayo en el caso de los Qashqai y hasta el 20 de abril en el de los NV200.
FACUA.org
España-15/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El problema afecta a determinadas unidades de Nissan Qashqai (en la imagen) y NV200 fabricadas en 2012.
FACUA-Consumidores en Acción informa que Nissan ha realizado una llamada a revisión a determinados automóviles Nissan Qashqai y NV200 por un defecto que puede afectar al volante de dirección y provocar accidentes de tráfico.
El problema afecta a modelos Q