IU lleva al Parlamento Europeo las amenazas del Gobierno a FACUA y pide explicaciones a la CE
Willy Meyer ha planteado a la Comisión Europea si ha trasladado su preocupación al Gobierno español por el posible incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales.
FACUA.org
España-18/10/2012
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