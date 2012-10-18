Nuestras accionesAmenaza de ilegalización

IU lleva al Parlamento Europeo las amenazas del Gobierno a FACUA y pide explicaciones a la CE

Willy Meyer ha planteado a la Comisión Europea si ha trasladado su preocupación al Gobierno español por el posible incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales.

FACUA.org
España-18/10/2012
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El responsable de Política Internacional y eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha llevado al Parlamento europeo las amenazas del Gobierno con ilegalizar FACUA-Consumidores en Acción como asociación de consumidores por criticar la subida del IVA y

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