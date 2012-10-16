FACUA informa de un fallo en el disco duro Seagate de 1 TB del iMac de Apple
La compañía asegura que sustituirá los discos duros afectados, incluidos en sistemas iMac de 21,5 pulgadas y 27 pulgadas vendidos entre octubre de 2009 y julio de 2011, de forma gratuita.
FACUA.org
Internacional-16/10/2012
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FACUA informa de que la multinacional de productos informáticos Apple ha reconocido que determinados discos duros Seagate de 1 TB utilizados en sistemas iMac de 21,5 y 27 pulgadas pueden estar expuestos a fallos.
En concreto, se trata de algunos de los sistemas vendidos entre octubr