FACUA informa
Boletín semanal número 238
19/05/2013
FACUA emprende una campaña para denunciar a las empresas que reclaman falsas deudas: #yonosoymoroso
Pide a una operadora que dejen de amenazarlo y se animen ya a llevarlo a juicio #yonosoymoroso
FACUA Sevilla exige a AENA que medie ante el conflicto de las cafeterías del aeropuerto
FACUA Sevilla suscribe un manifiesto en apoyo a la corrala La Utopía
FACUA asiste a un seminario sobre redes europeas de transporte celebradas por el Parlamento Europeo
FACUA denuncia a Ono por anunciar de forma fraudulenta un supuesto servicio de móvil gratis
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