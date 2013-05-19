FACUA informa

Boletín semanal número 238
19/05/2013

FACUA emprende una campaña para denunciar a las empresas que reclaman falsas deudas: #yonosoymoroso

Pide a una operadora que dejen de amenazarlo y se animen ya a llevarlo a juicio #yonosoymoroso

FACUA Sevilla exige a AENA que medie ante el conflicto de las cafeterías del aeropuerto

FACUA Sevilla suscribe un manifiesto en apoyo a la corrala La Utopía

FACUA asiste a un seminario sobre redes europeas de transporte celebradas por el Parlamento Europeo

FACUA denuncia a Ono por anunciar de forma fraudulenta un supuesto servicio de móvil gratis

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