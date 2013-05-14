FACUA asiste a un seminario sobre redes europeas de transporte celebradas por el Parlamento Europeo
El directivo de FACUA Comunidad Valenciana Cayetano Moya acudió en representación de la asociación.
FACUA.org
Europa-14/05/2013
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Cerca de 150 representantes de todos los sectores implicados en España en la reforma de las redes transeuropeas de transporte participaron el pasado 13 de mayo en el seminario Las Redes Transeuropeas de Transporte (2014-2020). El Parlamento Europeo decide, celebradas por esta inst