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FACUA denuncia a Ono por anunciar de forma fraudulenta un supuesto servicio de móvil gratis

Es una trampa por la que regala 100 minutos al mes para facturar las llamadas a nada menos que 21,8 céntimos por minuto cuando son consumidos.

FACUA.org
España-13/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ono ante las autoridades de protección al consumidor por publicidad engañosa al ofertar a sus clientes un supuesto servicio de móvil gratis.

«Ahora, Ono Móvil es gratis para todos sus clientes», anunci

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