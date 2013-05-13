FACUA denuncia a Ono por anunciar de forma fraudulenta un supuesto servicio de móvil gratis
Es una trampa por la que regala 100 minutos al mes para facturar las llamadas a nada menos que 21,8 céntimos por minuto cuando son consumidos.
FACUA.org
España-13/05/2013
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Imagen del anuncio televisivo de Ono denunciado por FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ono ante las autoridades de protección al consumidor por publicidad engañosa al ofertar a sus clientes un supuesto servicio de móvil gratis.
«Ahora, Ono Móvil es gratis para todos sus clientes», anunci