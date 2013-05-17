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FACUA emprende una campaña para denunciar a las empresas que reclaman falsas deudas: #yonosoymoroso

El primer vídeo de la iniciativa recibe más de 150.000 visualizaciones en sus primeras 48 horas.

FACUA.org
España-17/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia el creciente acoso que sufren numerosos consumidores por parte de empresas que los amenazan con incluirlos en registros de morosos y llevarlos a los tribunales por no pagar deudas falsas o fraudulentas.

La asociación ha puesto en marcha u

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