FACUA informa

Boletín semanal número 251
18/08/2013

Decomisados más de 600 kilos de pescado no apto para el consumo en un restaurante de La Manga

La patronal eléctrica quiere mantener teléfonos de alto coste para desincentivar las reclamaciones

El Ayuntamiento de Sevilla multa a la sala Capitol por denegar ilegalmente la entrada a usuarios

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