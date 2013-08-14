El Ayuntamiento de Sevilla multa a la sala Capitol por denegar ilegalmente la entrada a usuarios
Como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA Sevilla en marzo de 2012.
FACUA.org
Sevilla-14/08/2013
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Como consecuencia de la denuncia de FACUA Sevilla, el Ayuntamiento de la capital ha sancionado a la sala Capitol, ubicada en la Plaza Nueva, por denegar ilegalmente la entrada a usuarios.
El Servicio de Consumo, dependiente de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayore