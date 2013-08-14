Nuestras accionesEl sector ya es el tercero más denunciado por los usuarios

La patronal eléctrica quiere mantener teléfonos de alto coste para desincentivar las reclamaciones

Unesa dice que si las comercializadoras tienen líneas gratuitas los usuarios harían "un uso abusivo".

FACUA.org
España-14/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que en lugar de potenciar la competencia leal y mejoras en la solución de las reclamaciones de los usuarios, la patronal eléctrica Unesa haya solicitado al Gobierno que no obligue a las comercializadoras a disponer de teléfonos grat

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