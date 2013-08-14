La patronal eléctrica quiere mantener teléfonos de alto coste para desincentivar las reclamaciones
Unesa dice que si las comercializadoras tienen líneas gratuitas los usuarios harían "un uso abusivo".
FACUA.org
España-14/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que en lugar de potenciar la competencia leal y mejoras en la solución de las reclamaciones de los usuarios, la patronal eléctrica Unesa haya solicitado al Gobierno que no obligue a las comercializadoras a disponer de teléfonos grat