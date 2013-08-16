Decomisados más de 600 kilos de pescado no apto para el consumo en un restaurante de La Manga
Entre los productos aprehendidos estaban los dátiles de mar, incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
FACUA.org
Murcia-16/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Más de 600 kilogramos de productos pesqueros congelados han sido decomisados en un establecimiento hostelero de La Manga del Mar Menor (Murcia).
La Guardia Civil inició una investigación, gracias a la colaboración ciudadana, a raíz de tener conocimie