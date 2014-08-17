FACUA informa
Boletín semanal número 303
17/08/2014
Ante la suspensión del inicio de la Liga de 2ª División, FACUA insta a reclamar a los clubes
Amena incumple la ley al cobrar siete euros por los recibos en papel, denuncia FACUA
FACUA denuncia al hospital de Fuenlabrada por ceder los datos de sus pacientes a un centro privado
FACUA aconseja pedir indemnizaciones por los gastos causados al suspenderse dos conciertos de David Guetta
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