Nuestras accionesPrevistos para el 13 de julio en Madrid y el 2 de agosto en Mallorca

FACUA aconseja pedir indemnizaciones por los gastos causados al suspenderse dos conciertos de David Guetta

XLR Music, promotora de ambos eventos, ha cerrado su perfil en Facebook y está ilocalizable por teléfono. La asociación se ha dirigido a las autoridades de Consumo de Madrid y Baleares para que abran una investigación.

FACUA.org
España-12/08/2014
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FACUA aconseja a los usuarios afectados por la suspensión de los conciertos del Dj David Guetta previstos para el 13 de julio en Madrid y para el 2 de agosto en Mallorca que reclamen la devolución del importe de sus entradas a la empresa XLR Music, promotora de ambos eventos, y pida

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