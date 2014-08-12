FACUA aconseja pedir indemnizaciones por los gastos causados al suspenderse dos conciertos de David Guetta
XLR Music, promotora de ambos eventos, ha cerrado su perfil en Facebook y está ilocalizable por teléfono. La asociación se ha dirigido a las autoridades de Consumo de Madrid y Baleares para que abran una investigación.
FACUA.org
España-12/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ttras casi un mes desde del espectáculo del Dj galo cancelado en el circuito del Jarama en la capital española, y después de diez días del que se iba a celebrar en Mallorca, la organización aún no ha devuelto el importe de los gastos.
FACUA aconseja a los usuarios afectados por la suspensión de los conciertos del Dj David Guetta previstos para el 13 de julio en Madrid y para el 2 de agosto en Mallorca que reclamen la devolución del importe de sus entradas a la empresa XLR Music, promotora de ambos eventos, y pida