Ante la suspensión del inicio de la Liga de 2ª División, FACUA insta a reclamar a los clubes
Los aficionados que hubiesen adquirido títulos de transporte para acudir a los estadios donde iban a celebrarse los partidos pueden exigir el reembolso de su importe, junto a cualquier otro gasto que haya tenido que realizar.
FACUA.org
España-14/08/2014
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El estadio del Real Murcia CF.
Ante el acuerdo adoptado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de suspender el inicio del Campeonato Nacional de Segunda Division, FACUA-Consumidores en Acción informa a los usuarios afectados que tienen derecho a reclamar a los clubes el abono de los gastos que hayan sufrido.