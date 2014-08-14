Amena incumple la ley al cobrar siete euros por los recibos en papel, denuncia FACUA
La ilegalidad de esta actividad aparece explícitamente en el texto de la nueva normativa de defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
España-14/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA entiende que no se puede obligar al consumidor a poseer un servicio de comunicación electrónica para consultar sus facturas, y que éstas son un documento que por derecho se debe recibir gratuitamente.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Amena, una marca de la compañía de telecomunicaciones Orange, por cobrar ilegalmente 7,26 euros, IVA incluido, por el envío de las facturas en papel a los usuarios.
La asociación ha presentado su reclamaci&oacu