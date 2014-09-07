FACUA informa
Boletín semanal número 306
07/09/2014
El Gobierno ha dado libertad a las eléctricas para aplicar subidas tarifarias descomunales, alerta FACUA
El guineano retenido el sábado por un error en un control antidroga en Barajas logra regresar a su país
FACUA Sevilla lleva a los tribunales la segunda ampliación de la zona azul del Ayuntamiento
Un guineano lleva desde el sábado sin saber cuándo volverá a su país tras un error en un control antidroga
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio