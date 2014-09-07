FACUA informa

Boletín semanal número 306
07/09/2014

El Gobierno ha dado libertad a las eléctricas para aplicar subidas tarifarias descomunales, alerta FACUA

El guineano retenido el sábado por un error en un control antidroga en Barajas logra regresar a su país

FACUA Sevilla lleva a los tribunales la segunda ampliación de la zona azul del Ayuntamiento

Un guineano lleva desde el sábado sin saber cuándo volverá a su país tras un error en un control antidroga

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