Nuestras accionesLa organización espera que Bruselas expediente a España por el nuevo modelo de facturación

El Gobierno ha dado libertad a las eléctricas para aplicar subidas tarifarias descomunales, alerta FACUA

Un análisis de la asociación pone de manifiesto que las bajadas que se han producido meses atrás han llegado a su fin.

FACUA.org
España-04/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre la evolución de las tarifas eléctricas que pone de manifiesto que el cambio regulatorio que se ha producido este año no sólo no va a provocar bajadas tarifarias, sino que da libertad total al sec

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