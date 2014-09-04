El Gobierno ha dado libertad a las eléctricas para aplicar subidas tarifarias descomunales, alerta FACUA
Un análisis de la asociación pone de manifiesto que las bajadas que se han producido meses atrás han llegado a su fin.
FACUA.org
España-04/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El cambio regulatorio da libertad total al sector para aplicar subidas descomunales mediante prácticas oligopolísticas imposibles de evitar. | Imagen: purolipan (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre la evolución de las tarifas eléctricas que pone de manifiesto que el cambio regulatorio que se ha producido este año no sólo no va a provocar bajadas tarifarias, sino que da libertad total al sec