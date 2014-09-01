Un guineano lleva desde el sábado sin saber cuándo volverá a su país tras un error en un control antidroga
La Guardia Civil le impidió coger su avión a Malabo en Barajas. Cuando comprobó que no llevaba droga en su equipaje, ni la benemérita ni Aena ni la aerolínea Ceiba Intercontinental se hicieron cargo de facilitarle alojamiento, manutención y gestionarle un nuevo vuelo.
FACUA.org
Internacional-01/09/2014
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