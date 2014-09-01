Nuestras accionesFACUA exige a la aerolínea y al Gobierno que resuelvan la situación de inmediato

Un guineano lleva desde el sábado sin saber cuándo volverá a su país tras un error en un control antidroga

La Guardia Civil le impidió coger su avión a Malabo en Barajas. Cuando comprobó que no llevaba droga en su equipaje, ni la benemérita ni Aena ni la aerolínea Ceiba Intercontinental se hicieron cargo de facilitarle alojamiento, manutención y gestionarle un nuevo vuelo.

FACUA.org
Internacional-01/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que un ciudadano de Guinea Ecuatorial lleva desde el sábado 30 de agosto en Madrid sin saber cuándo podrá regresar a su país después de que la Guardia Civil le impidiese coger su vuelo en el Aeropuerto Adolfo Su&aacut

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