El guineano retenido el sábado por un error en un control antidroga en Barajas logra regresar a su país
La Guardia Civil le impidió coger su avión a Malabo en Barajas. Cuando comprobó que no llevaba droga en su equipaje, ni la benemérita ni Aena ni la aerolínea Ceiba Intercontinental se hicieron cargo de facilitarle alojamiento, manutención y gestionarle un nuevo vuelo.
FACUA.org
Internacional-02/09/2014
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Tras la actuación de FACUA-Consumidores en Acción, Marcos Nnang Nchama, ciudadano de Guinea Ecuatorial, ha logrado volar de vuelta a su país después de que la Guardia Civil le impidiese coger su vuelo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas