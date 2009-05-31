FACUA informa
Boletín semanal número 31
31/05/2009
Al menos uno de cada cinco pequeños bares y cafeterías vulnera la Ley del tabaco
FACUA Andalucía y Renfe Cercanías firman un convenio de colaboración
FACUA considera insignificantes los actuales descuentos de las eléctricas, una media de 70 céntimos al mes
Las federaciones de consumidores andaluzas celebran las 'Jornadas sobre Producción Ecológica'
Industria da marcha atrás en la norma que iba a obligar a las eléctricas a devolver las cantidades cobradas de más en enero y febrero
FACUA Madrid presenta su página 'web'
El Defensor del Pueblo investiga los teléfonos de información con prefijos 807 de algunas aerolíneas, tras la denuncia de FACUA
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