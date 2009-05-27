Industria da marcha atrás en la norma que iba a obligar a las eléctricas a devolver las cantidades cobradas de más en enero y febrero
Anunció que la resolución sobre las estimaciones en el consumo surtiría efectos "para las facturaciones realizadas a partir del 1 de noviembre de 2008", pero finalmente ha eliminado su carácter retroactivo.
FACUA.org
España-27/05/2009
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