Nuestras accionesEl 90,5% permite fumar en su interior

Al menos uno de cada cinco pequeños bares y cafeterías vulnera la Ley del tabaco

FACUA reclama al Ministerio de Sanidad y Política Social que modifique la normativa y prohíba fumar en todos los establecimientos cerrados.

FACUA.org
España-29/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha visitado 621 pequeños bares y cafeterías en veintiuna ciudades españolas y uno de cada cinco vulnera la Ley del tabaco al no contar con un cartel en su entrada indicando si está permitido o prohibido fumar en su interior.

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